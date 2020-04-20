En çok bağışı yapan Jacquemus defilesini en önden izleyecek

En çok bağışı yapan Jacquemus defilesini en önden izleyecek

Jacquemus, Sınır Tanımayan Doktorlar için bir açık artırmaya katıldı ve corona virüsü sonrası yapılacak ilk defilesinin ön sırasını satışa çıkardı. En büyük bağışı yapan hem defileyi ön sıradan izleyecek hem de özel bir DJ setinin sahibi olacak...

Nicky Hilton-Rothschild, Maria Sharapova, Jacquemus, Alexa Chung, Kate Bosworth, Peter Dundas, Pierpaolo Piccioli ve Valentino açık artırmaya katıldı ve Sınır Tanımayan Doktorlar için çeşitli kişisel eşyalarını satarak bağışta bulundu.

Kimi sınırla sayıda üretilen moda parçalarını, sanat eserlerini satışa çıkarırken, kimi Dior el çantasını, kimi de Sharapova imzalı tenis raketini satışa çıkardı. Ünlü modacı Jacquemus ise corona virüsü bitince düzenleyeceği ilk defilesinin ön sırasını açık artırma ile satacak. En çok bağışı yapan kişi hem defileyi ön sıradan izleyecek hem de özel bir DJ setinin sahibi olacak…