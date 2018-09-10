Berna Laçin’in giydiği elbiseyi Naomi Watss giydi

Genelde yaptığı politik paylaşımlarla dikkat çeken Berna Laçin bu kez bir moda paylaşımı yaptı. Yıllar önce giydiği bir elbisenin fotoğrafını koyarak 'Benim bin yıldır giydiğim elbisemi Valentino yapıp galada Naomi Watss'a giydirmiş' dedi.

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Oyuncu Berna Laçin bugün sosyal medya hesabından Naomi Watts ile birlikte kolaj yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Yıllar önce Çolpan İlhan’ın hazırladığı kıyafetin neredeyse birebir aynısını, dünyaca ünlü moda devi Valentino’nun yaptığına dikkat çeken Laçin, ‘Ben yapsam çakma derdiniz’ yorumunda bulundu. İşte o paylaşım…

Hadi biraz magazin. Bakın benim bin yıldır giydiğim elbisemi Valentino yapıp galada Naomi Watss’a giydirmiş. Şimdi ben yapsam ‘Vaay taklit, çakma’ diye bir sürü laf yemiştim. Bu elbiseyi en son 4 sene evvel Fenerbahçe Gecesi’nde giymiştim. Ne diyorsunuz şimdi bu işe. Bana çok sevdiğim rahmetli Çolpan İlhan yapmıştı ki ekibi hala şahane elbiseleri gayet uygun fiyata yapmaya devam ediyor.”