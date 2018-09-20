Berrak Tüzünataç’ın zayıflığı üzerine gelen yorumlar oyuncuyu sinirlendirdi

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Son olarak Fİ-Çİ-Pİ dizinde gördüğümüz Berrak Tüzünataç son zamanlardaki zayıflığı ile dikkat çekiyor. Ama o bunu hiç dert etmiyor, zira her seferinde o şekilde mutlu olduğunu dile getiriyor…. Tüzünataç dün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, beli kuşaklı, ip askılı, kırmızı bir tulum ve parıltılı, derin göğüs dekolteli gri bir tulum arasında seçim yapmakta zorlandığı için iki fotoğrafı kolaj yaparak takipçilerinin fikrini sordu. Paylaşımın altına ‘Çok zor bir karar’ deyip hashtag olarak da ‘Allah başka dert vermesin’ yazan Tüzünataç’a binlerce yorum yağıdı…

Selin Şekerci’den Özge Özpirinçci’ye, Demet Şener’den Deniz Çakır’a pek çok ünlü isim kırmızı tulumu seçmesi için yorumda bulunurken, takipçiler ise oyuncunun zayıflığına dem vurdu… ‘Anoreksiya mısın?’ diye soranların sayısı da bir hayli fazlaydı…

Evet Berrak Tüzünataç şu sıralar oldukça zayıflamış görünüyor ama kendisi bu şekilde mutluysa çok da yorum yapmamak lazım. Ne var ki tercih ettiği kıyafetler oyuncuyu olduğundan daha da zayıf göstermiş ve aslında iki kıyafet de Tüzünataç’a pek gitmemiş.

Dün Davet Çok Elbisem Yok’un showroom’una giden güzel oyuncuya kırmızı, renk olarak yakışmış olabilir ama model olarak üstüne hiç oturmamış. Belki biraz daha dökümlü modellere yönelebilir. Gri tulum kırmızıdan daha çok yakışmış ama genel olarak baktığımızda o da pek olmamış. Tulumun alt kısmını görmezsek, üst kısmı oldukça şık görünüyor… Dün Tüzünataç hangisini tercih etti bilmiyoruz lakin biz de meraktayız….