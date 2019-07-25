Beşiktaşlı futbolcuların şortlu takımları tartışma konusu oldu

Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu LeBron James, NBA’in final serisinin ilk maçına giderken şortlu bir takım elbise ile görüntülenmiş, kıyafeti sosyal medyanın diline düşmüştü. Bugün de Beşiktaşlı futbolcular sosyal medyanın diline düştü, Avusturya’ya giderken giydikleri kıyafetler pek tartışma konusu oldu.

Şortlu takımlar geçtiğimiz yıl Lebron James ile hayatımıza girdi. Ardından pek çok futbolcu ve basketbolcu da bu stili benimseyerek günlük hayatına dahil etti. Beşiktaşlı futbolcular da bu akıma uydu. Her ne kadar, alt taraflarıyla ‘California Vibes’ı hatırlatıp, üst kısımlarıyla da iş toplantısına katılacak gibi görünseler de en azından trendleri takip ettikleri belli.

Ne var ki çizgili iki düğmeli blazer ceketleri, basic tişörtleri ile ‘Cool’ olayım derken ortaya pek hoş bir görüntü çıkmamış. Zira spor – şık bir stil elde etmek için en azından çizgisiz bir ceket tercih etmek gerekir.

