Beyonce Aslan Kral galasına katıldı

The Lion King filminde, Simba’yı tahtını geri almaya çağıran ikonik dişi aslan Nala’yı seslendiren Beyonce, filmin Dolby Theatre’da gerçekleşen galasına katıldı.

Galaya, yedi yaşındaki kızı Blue Ivy ile katılan Beyonce, hem kızı hem de kendisi için Swarovski taşlarla bezeli Alexander McQueen tasarımı tercih etti. Fakat degrade kristali ve yaldızlı süslemelerle kaplı, Sarah Burton tarafından tasarlanan elbisede çok fazla işleme ve taş olduğu için göz yoruyor…

Smokin elbise giyen Beyonce, göz yorması dışında, öyle şaşalı bir görünüm elde etmiş ki, yanınızdan geçse dönüp dönüp tekrar bakarsınız!

Fiyatının yüzbinlerce dolar olduğu düşünülen Lorraine Schwartz markasına ait bir mücevher seti takan Beyonce’nin kulağındaki küpelerden elindeki çantaya, ayakkabısından boynuna ve yüzüklerine kadar her şeyin taşlı olması ise ‘Ayaklı servet’ yorumlarına neden oldu.

Beyonce için genel olarak diyebileceğimiz şu; o kadar şaşalı görünüyor ki, beğenmek hatta bu seçimi için tebrik etmek istiyorsunuz. Lakin özellikle ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra henüz eski kilosuna dönemeyen ünlü şarkıcı, tercih ettiği kıyafetle maalesef hem çok kısa boylu hem de olduğundan kilolu görünmüş…

