Beyonce büyük büyük büyük büyükannesinin köle olduğunu öğrendi şoka girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Vogue Dergisi'nin Eylül sayısı için kamera karşısına geçti. En doğal halleriyle poz veren Beyonce, soyunun köleliğe dayandığını da ilk kez açıkladı...

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Beyonce, Vogue Dergisi’nin Eylül özel sayısı için özel bir yazı yazdı. Bu bir röportaj değildi. Zira ünlü şarkıcı dergiden, kendisine kapak, çekimler ve içerik üzerinde tam kontrol verilmesi karşılığı teklifi kabul etti ve hayatını kaleme aldı.

Üç çocuk annesi bir kadın olarak tecrübelerini, sıkıntılarını, mutluluk/mutsuzluklarını, kimsenin bilmediği duygularını yazıya döken Beyonce, fotoğraf çekimlerinde de oldukça doğaldı. “Bence doğal bedenlerindeki güzelliği görmek ve takdir etmek hem kadınlar hem de erkekler için önemli” diyen popüler müziğin kraliçesi zayıflık çılgınlığına karşı yuvarlak kıvrımlı bedenlerin kabul görmesi ve takdir edilmesi için de çağrıda bulundu.

“Daha fazla öğrenmek, daha fazla öğretmek, dolu dolu yaşamak istiyorum. Artık şükran evresindeyim. Kim olduğumu kabul ediyorum” diyen Beyonce ailesinin geçmişi ile de ilgili özel bilgiler verdi. İkizlerine hamile kalmadan önce kökenlerini araştırmaya başlayan, sonunda büyük büyük büyük büyükannesinin bir köle olduğunu öğrenen ünlü yıldız bu olguyu uzun bir süre hazmedememiş.

Öğrendiği bilgiler sonucu neye uğradığını şaşıran, durumu sindirmesinin zaman aldığını anlatan Beyonce’nin köle olan büyük büyük büyük büyükannesi meğer bir beyaza aşık olup evlenerek kölelikten kurtulmuş…

Dailymail ise bu röportajdan sonra ünlü şarkıcının soyağacını çıkarmış ve bir grafik hazırlamış. 1800’e kadar geçmişe ulaşmayı başaran Dailymail’in haberine göre Roselie Jean Louis, Amerikalı bir tüccar olan Eugene Derouen’e büyük bir aşk yaşıyor. Louis aslında Derouen’un yanında çalışan bir köle… İkili öyle aşık oluyor ki, gelen bir çok eleştiriye, tepkiye rağmen aşklarına sahip çıkıp evleniyorlar… Bu evlilikten Celestine Josephine Lacey adında bir kız dünyaya geliyor. Beyonce’nin, Josephine ile olan benzerliği ise dikkat çekici…