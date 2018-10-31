Beyonce, Cadılar Bayramı için efsane isim Toni Braxton kılığına girdi

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Dünyaca ünlü isim Beyonce, Cadılar Bayramı kostümü olarak bu kez 1990’lı yıllara damgasını vurmuş Toni Braxton olmayı tercih etti. Un Break My Heart şarkısıyla hafızalara kazınan 51 yaşındaki Braxton ile şaşırtıcı derecede benzerlik elde eden Beyonce, ünlü şarkıcının ilk albümü Another Sad Love Song’un kapağındaki ikonik görünümüne büründü.

“En yetenekli efsanelerimizden birine sevgilerimi gönderiyorum. Ses tonun, güzelliğin, yelpazen ve Tanrı tarafından verilen yeteneğin çok kıymetli. Seni her zaman seveceğim. Tüm kral ve kraliçelerimin Cadılar Bayramı’nı kutluyorum!” notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyonce, yarattığı karaktere ise Phoni adını verdi…