Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Beyonce, Cadılar Bayramı için efsane isim Toni Braxton kılığına girdi
Beyonce, Cadılar Bayramı için efsane isim Toni Braxton kılığına girdi
Ünlü şarkıcı Beyonce, Cadılar Bayramı için, bir döneme damgasını vurmuş şarkıcı Toni Braxton olmayı seçti...
Moda 31 Ekim 2018 - 16:10

Dünyaca ünlü isim Beyonce, Cadılar Bayramı kostümü olarak bu kez 1990’lı yıllara damgasını vurmuş Toni Braxton olmayı tercih etti. Un Break My Heart şarkısıyla hafızalara kazınan 51 yaşındaki Braxton ile şaşırtıcı derecede benzerlik elde eden Beyonce, ünlü şarkıcının ilk albümü Another Sad Love Song’un kapağındaki ikonik görünümüne büründü.

beyonce-and-toni-braxton

1993 yılında Toni Braxton’ın Another Sad Love Song albümünün kapağı (solda) ve Beyonce…

“En yetenekli efsanelerimizden birine sevgilerimi gönderiyorum. Ses tonun, güzelliğin, yelpazen ve Tanrı tarafından verilen yeteneğin çok kıymetli. Seni her zaman seveceğim. Tüm kral ve kraliçelerimin Cadılar Bayramı’nı kutluyorum!” notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyonce, yarattığı karaktere ise Phoni adını verdi…

beyonce

Beyonce yarattığı karaktere Phoni Braxton adını verdi.

tony-braxton

Efsane şarkıcı Toni Braxton.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler