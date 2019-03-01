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Beyonce ve Kevin Jonas pişti oldu
Beyonce ve Kevin Jonas pişti oldu
Ünlü şarkıcı Beyonce'nin geçtiğimiz ay giydiği renkli gömleği, Jonas Brothers grubundan Kevin Jonas, albüm kapağının çekimlerinde giydi...
Moda 1 Mart 2019 - 09:58

Kadınların aynı kıyafeti giyerek pişti olmasına alışkınız ama bu kez durum biraz farklı. Geçtiğimiz ay Dries Van Noten’in 2500 TL değerinde renkli bir gömleğini giyen Beyonce, -ki aslında giydiği gömlek, markanın 2019 İlkbahar erkek koleksiyonuna ait- aynı gömleği Kevin Jonas da giydi…

Beyonce

Jonas Brothers grubunun üyesi Kevin, gömleği yeni çıkacak single’larının kapak çekiminde tercih etti. İki ünlü şarkıcının aynı gömleği giymesi ise ‘Kim daha iyi taşımış’ sorularına neden oldu…

Jonas Brothers grubu… Soldaki mavi kıyafetli olan Joe Jonas, ünlü oyuncu Sophie Turner ile nişanlı. Nick Jonas (ortada) Priyanka Chopra ile evli ve Beyonce ile pişti olan Kevin Jonas (Sağda)

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