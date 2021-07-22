Beyoncé’nin yeni koleksiyonu için kocası Jay-Z poz verdi

Ivy Park Instagram hesabında yayınlanan bir fotoğrafta, 51 yaşındaki Jay-Z Adidas imzalı, turuncu renk polo gömlek ve şortuyla dikkat çekti. Fotoğraf, beğeniler yanında Beyoncé’nin sıkı hayranlarından “Tamam Jay Amca görüşürüz”, “Beyoncé’nin fotoğrafları nerede” gibi tepkiler de aldı.

Flex Park, yıldızın beğenilen ilk üç koleksiyonunun hemen ardından geldi: Ocak 2020’de Ivy Park etiketiyle çıkış yapan Beyoncé , sonbaharda “Drip 2″yi ve kışın Icy Park’ı çıkardı.

Beyoncé koleksiyon parçalarını tanıtmak için ilk kez aile üyelerini kullanmıyor. Çiftin kızı Blue Ivy Carter da şubat ayında bir Icy Park kampanyasında rol almıştı. Ayrıca Beyoncé, Reese Witherspoon ve Cardi B gibi ünlü arkadaşlarına parçalar hediye etmesiyle de tanınıyor.

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