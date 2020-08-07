Beyrut’taki patlamada ünlü modacı Zuhair Murad’ın ofisi yerle bir oldu
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada 138 kişi hayatını kaybederken, birçok bina da kullanılamaz hale geldi. Bunlardan biri de Lübnanlı modacı Zuhair Murad’ın binası oldu.
Ülkemizde Ebru Gündeş, Amine Gülşe, dünyada ise Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren Murad’ın binası patlamanın ardından harabeye döndü. Instagram hesabından iş yerinin görüntülerini paylaşan Murad, “Kalbim acıyor, yıllarımı verdiğim bütün emeklerim bir dakikada yok oldu” dedi.