Beyrut’taki patlamada ünlü modacı Zuhair Murad’ın ofisi yerle bir oldu

Beyrut’taki patlamada ünlü modacı Zuhair Murad’ın ofisi yerle bir oldu

Ebru Gündeş ve Amine Gülşe gibi isimleri giydiren dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Zuhair Murad'ın Beyrut'taki binası, patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Yerle bir olan iş yerinin videosunu Instagram hesabından yayınlayan Murad, "Kalbim acıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada 138 kişi hayatını kaybederken, birçok bina da kullanılamaz hale geldi. Bunlardan biri de Lübnanlı modacı Zuhair Murad’ın binası oldu.

“KALBİM ACIYOR”

Ülkemizde Ebru Gündeş, Amine Gülşe, dünyada ise Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren Murad’ın binası patlamanın ardından harabeye döndü. Instagram hesabından iş yerinin görüntülerini paylaşan Murad, “Kalbim acıyor, yıllarımı verdiğim bütün emeklerim bir dakikada yok oldu” dedi.