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Bilgi Fashion Show’da gençlerin tasarımları beğeni topladı
Bilgi Fashion Show’da gençlerin tasarımları beğeni topladı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü mezuniyet defilesi podyumda rüzgâr estirdi. 2018-2019 yılı mezunlarının tasarımları santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen şovda sergilendi.
Moda 10 Temmuz 2019 - 10:54

Bilgi Moda Tasarımı Bölümü 2018-2019 yılı mezunu öğrencilerinin tasarımları santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen Bilgi Fashion Show'da görücüye çıktı.
A'dan Z'ye bir öğrenci projesi olarak öne çıkan etkinlikte bu yıl ilk kez Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Lisans Programı'ndan 37, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nden 20 öğrencinin tasarımları birlikte sergilendi.
Öğrenciler, kalıp, dikiş, drapaj, tasarım, defile hazırlığı, styling ve stüdyo çalışmaları ile yoğun bir hazırlık sürecini geride bırakarak, izleyenlere moda dolu anlar yaşattı…