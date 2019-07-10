Bilgi Fashion Show’da gençlerin tasarımları beğeni topladı

Bilgi Moda Tasarımı Bölümü 2018-2019 yılı mezunu öğrencilerinin tasarımları santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen Bilgi Fashion Show'da görücüye çıktı.

A'dan Z'ye bir öğrenci projesi olarak öne çıkan etkinlikte bu yıl ilk kez Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Lisans Programı'ndan 37, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nden 20 öğrencinin tasarımları birlikte sergilendi.

Öğrenciler, kalıp, dikiş, drapaj, tasarım, defile hazırlığı, styling ve stüdyo çalışmaları ile yoğun bir hazırlık sürecini geride bırakarak, izleyenlere moda dolu anlar yaşattı…

