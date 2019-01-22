Bilgisayarla yaratılan Imma’nın görüntüsü şaşkına çeviriyor

Teknoloji hızla gelişiyor ve artık gerçekle animasyon arasındaki farkı söylemek de zorlaşıyor. Öyle ki sadece animasyon filmlerinde kullanılan CGI programı, günümüzde son derece gerçekçi bilgisayar yapımı insanlar üretilebiliyor. Daha çok moda dünyası için üretilen bu karakterlerden biri de Imma…

Imma, Japonca’da ‘Şimdi’ anlamına geliyor ve kesinlikle modern teknolojiyi temsil ediyor. CG şirketi ModelingCafe tarafından yaratılan Imma tamamen bir insan gibi görünüyor. Instagram ve Twitter hesaplarına sahip olan model, moda çekimlerinde 3B animasyonla yapılan kafasını, kollarını, bacaklarını oynatabiliyor.

Ne var ki gördüğünüz fotoğraflarda bir animasyon karakteri olduğunu söylemek bir hayli zor. Zira pembe saçları, cildinin dokusu, dudakları her şey oldukça gerçekçi görünüyor.

Imma’nın moda dünyasında ve sosyal medyada da kendine yer edindi. Örneğin ‘Japon kültürüyle ilgileniyorum’ diyor Twitter biyografisinde. ‘İnsanları moda şovuna çekmek istiyorum’ diyen Imma’dan sonra, moda blogger’ları da işlerinin gelecekleri hakkında kara kara düşünmeye başlamış bile.