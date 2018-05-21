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Billboard Müzik Ödülleri’ne dekolteler damga vurdu
Billboard Müzik Ödülleri’ne dekolteler damga vurdu
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Törene kırmızı halı stilleri damgasını vurdu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 21 Mayıs 2018 - 12:15

Billboard Müzik Ödülleri, dün gcee ABD’de gerçekleşti. Ed Sheeran’ın 6 ödül birden altığı törende Janet Jackson’ın performansı dikkat çekti. 52 yaşındaki şarkıcının seksi dansı büyük beğeni topladı. Doğum sonrası kilolarının henüz gitmediği görülen Jackson’ın salaş bir kombin tercih etmesi de muhtemelen bu yüzden…
janet-jackson-reuters-1Törene katılanlar, sahne performansları ve verilen ödüller kadar, kırmızı halı stilleri de oldukça fazla konuşuldu. Sadece müzik değil, pek çok alandan katılan isimlerin dekolte tercih etmesi dikkat çekti… En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Taylor Swift, Hailey Baldwin, Ciara, Chantel Jeffries tercih ettikleri kıyafetlerle gecenin en şık kadınları arasında yer alırken, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Christina Aquilera ise hayal kırıklığı yaşattı. İşte dün geceye dair kırmızı halı stilleri…

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Alyson Stoner Elbise: House of London

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Chantel Jeffries Elbise: Julien Macdonald

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Christina Aguilera Elbise: 16 Arlington

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Ciara Elbise: Julien Macdonald

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Danielle Bregoli

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Hailey Baldwin Elbise: Alexandre Vauthier

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Janet Jackson

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Jennifer Lopez Elbise: Roberto Cavalli

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Taylor Swift Elbise: Atelier Versace

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Tyra Banks Elbise: Marc Bouwer

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