Billie Eilish moda dünyasında emin adımlarla ilerliyor

Billie Eilish henüz 17 yaşında ama şu an uluslararası arenada kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Dillere pelesenk olmuş şarkıları ve giyim tarzıyla, günümüz gençlerine ilham olan Eilish, müzik dünyasında gösterdiği başarıyı moda dünyasında da sürdürüyor.

Dünyaca ünlü markaların işbirliği yapabilmek için adeta sıraya girdiği Eilish, daha önce pek çok önemli marka ile özel koleksiyonlar hazırladı. Öyle ki en son Calvin Klein ile işbirliği yapan Billie’ye A$AP Rocky, Bella Hadid, Kendall Jenner, Shawn Mendes gibi isimler eşlik etti.

Markalarla çalışmak dışında kendi tasarımlarını da piyasaya süren genç şarkıcı, şimdi de çocuklar için bir koleksiyon hazırladı. Yeşile olan tutkusuyla bilinen şarkıcı, yeni çocuk koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Sweatshirt, şort, tişört ve aksesuarlardan oluşan renkli ve eğlenceli bir kreasyon hazırlayan Billie Eilish, tahmin edeceğiniz gibi yine yeşil rengini bol bol kullandı.

Müzik piyasasını alt üst eden, listelerde bir numaraya yükselen Eilish, baştan aşağı, her zaman oversize parçalar giymeyi seviyor. Çocuk tasarımlarında da oversize stili görmeniz mümkün. Kendisiyle özdeşleşen “BE” monogramı gibi detayları da koleksiyonuna ekleyen Eilish, ‘Billie Eilish Kids’ markasını store.billieeilish.com'da satışa sundu.

