Billie Faiers, bekarlığa veda partisi için Türk tasarımcı tercih etti

“The Only Way is Essex” adlı TV şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, Ibiza’da bekarlığa veda partisi düzenledi. Partide ise moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tercih etti.
Billie'nin tercih ettiği orijinal parçayla ilgili olarak Daily Mail'inde aralarında bulunduğu İngiliz basını, trendsetter'ların Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ı radarına aldığını yazdı.
3 gün 3 gece süren partide Faires, ayrıca tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modelini de giydi. Faires, yeni sezonda nişanlısı Greg Shepherd ile İngiltere'de “The Mummy Diaries” isimli reality şova başlayacak.