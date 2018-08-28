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Billie Faiers, bekarlığa veda partisi için Türk tasarımcı tercih etti
Billie Faiers, bekarlığa veda partisi için Türk tasarımcı tercih etti
'Lady Gaga'nın tasarımcısı olarak bilinen Zeynep Kartal, şimdi de TV şovu sunucusu Billie Faiers'e hazırladığı kıyafet ile İngiliz basınında yer aldı...
Moda 28 Ağustos 2018 - 15:30

“The Only Way is Essex” adlı TV şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, Ibiza’da bekarlığa veda partisi düzenledi. Partide ise moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tercih etti.

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Billie Faiers partide Zeynep Kartal imzalı bir tulum giydi…

Billie'nin tercih ettiği orijinal parçayla ilgili olarak Daily Mail'inde aralarında bulunduğu İngiliz basını, trendsetter'ların Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ı radarına aldığını yazdı.

Sunucu ayrıca, yine tasarımcıya ait beyaz V yakalı mini tulum tercih etti...

Sunucu ayrıca, yine tasarımcıya ait beyaz V yakalı mini tulum tercih etti…

3 gün 3 gece süren partide Faires, ayrıca tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modelini de giydi. Faires, yeni sezonda nişanlısı Greg Shepherd ile İngiltere'de “The Mummy Diaries” isimli reality şova başlayacak.

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