Billy Porter’ın smokin elbisesi gündeme oturdu

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’ne performans sanatçısı Billy Porter’ın smokin elbisesi damga vurdu.

Kırmızı halı töreni başladığında ve Billy Porter’ın Christian Siriano imzalı smokin elbisesiyle halıda boy göstermesi kendisini tanımayanları oldukça şaşırttı.

Pose dizisinin oyuncularından Porter’ın tarzı bazı moda editörleri tarafından ‘Erkeklik ve kadınlık üzerine bir oyun” olarak tanımlansa da aslında 49 yaşındaki oyuncunun normal hali bu… Zira Porter günlük hayatında ve özel davetlerde çok nadir takım elbise ya da smokin giyiyor. Onun yerine elbise veya etek giymeyi tercih ediyor.

Porter, cinsiyet ayrımcılığına bir tepki olarak bu kıyafeti giydi ve ‘Kadın kıyafeti giyen bir eşcinsel değilim, elbise giyen bir erkeğim’ diyerek eleştirilere de cevap vermiş oldu.

Yaklaşık iki yıl önce Adam Smith ile evlenen Porter, insanların yaklaşımlarına da anlam veremediğini belirterek “İnsanların, başka insanların özgünlüğünü ve doğrularını anlamak ya da onlara katılmak zorunda olmadıklarını ama saygı göstermeleri gerektiğini anlamalarını istedim” dedi…

