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Bir jean şortla kaç çeşit kombin yapılır?
Bir jean şortla kaç çeşit kombin yapılır?
Rahatlığın adı jean şortlar, günümüzde artık plajlardan çıktı ve günlük hayata girdi... Sıcak havalarda ofis ortamlarının da zaman zaman favori parçası haline gelen tasarımlar, farklı kombin seçenekleriyle gardıropların da vazgeçilmezi oldu...
Moda 30 Haziran 2018 - 05:09

 

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Spor ve şık

Hem şık hem spor görünmenizi sağlayan şortlar, her dönem ve mevsim rahatlıkla giyilebiliyor. En çok tercih edilen kombinlerden biri denim on denim… Jean şortlarınızı jean bir üstle kombinleyebilir, ayağınıza sandalet ya da spor ayakkabı giyebilirsiniz.  Bir diğer kombin ise parmak arası terlikle kombinlenen ve hafta sonları tercih edilen stil… Bu kombinde şık olma derdiniz yok. Salaş bir tişört, minicik bir şort ve parmak arası terlikler yeterli.

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Ofiste blazer ceket

Jean şort ile kombinleyeceğiniz boyfriend gömleklerin maskülen havasını, clutch bir çanta, uzun zincir kolyeler ve tek bant bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabıyla feminen bir hale dönüştürebilirsiniz. Blazer ceketli şort kombinler de şu ara oldukça popüler. Jean şort üzerine V yaka bir tişört, elinize bir zarf çanta ve topuk kısmı açık bir stilettoyla kombininizi tamamlayabilirsiniz…

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