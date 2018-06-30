Bir jean şortla kaç kombin yapılır?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Önceleri daha çok tatil yerlerinde tercih edilen jean şortlar artık sokak modasının hatta ofis ortamlarının bile favorisi haline geldi… Çeşitli parçalarla kombin yapıldığında hem spor hem şık görünmenizi sağlayan şortlar, yeni sezonda yüksek bel, yırtık, püsküllü, işlemeli, likralı, ultra kısa gibi modellerle karşımıza çıkacak…

Jean şortlar zamansız bir parça olduğu için her dönem her mevsim rahatlıkla giyilebiliyor. Lakin altın çağını hiç kuşkusuz yaz aylarıda yaşıyor. Bir basic tişört bir sandalet ya da spor ayakkabı ile kolaylıkla kombinleyebileceğiniz jean şortlar, bakın başka nelerle giyilebiliyor…

Vücut tipinize dikkat edin

Kombin yapmadan önce vücudunuzu iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü burada basenler ve bel kilit noktayı oluşturuyor. Şayet basenleriniz büyük ya da beliniz kalınsa en güzeli şalaş üstler tercih etmek olacaktır.

Bir de tabii şortun paçalarının dizinizden çok fazla yukarda olmaması gerekiyor. Kısa şort tercih ederseniz olduğunuzdan daha kalın bir görününm elde edebilirsiniz…

Ofiste blazer ceket

Gelelim kombin önerilerine… Malum bu aralar yağmur etkisini iyice göstermiş durumda ve işte tam da boyfriend gömlekleri çıkarmanın vakti. Şortla kombinyeleceğiniz gömleğin maskülen havasını, elinize alacağınız clutch bir çanta, gömlek üzerinden görünecek uzun zincir kolyeler ve tek bant bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile feminen bir hale getirebilirsiniz…

Akşamları havanın serin olduğunu düşünürsek blazer ceketli şort kombinleri de şu ara imdadınıza yetişebilir. Jean şort üzerine V yaka bir tişört, elinize bir zarf çanta ve topuk kısmı açık bir stiletto ile kombininizi tamamyabilirsiniz…

En rahatı parmak arası terlik

En çok tercih edilen kombinlerden biri hiç kuşkusuz denim on denim… Jean şortlarınızı jean bir üstle kombinleyebilir, altına sandalet ya da spor ayakkabı tercih edebilirsiniz. Çanta olarak da saplı mikro çanta işinizi görecektir…

Bir diğer kombin ise parmak arası terlikle kombinlenen özellikle haftasonları tercih edilen stil… Bu kombinde şık olma derdiniz yok. Salaş bir tişört, minicik bir şort ve parmak arası terlikler yeterli. Hatta saçlarınızı tepeden topuz ya da tepeden at kuyruğu da yapabilirsiniz…

