Biz Böyleyiz galasına ünlü kadın oyuncuların stilleri damga vurdu

Biz Böyleyiz filminin galası dün akşam gerçekleşti. Gupse Özay, Barış Arduç, Hülya Avşar, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Keremcem, Aras Bulut İynemli ve Buğra Gülsoy gibi pek çok ünlü ismin katıldığı galada, kadınların rüküşlükleri adeta 'Siz neden böylesiniz' dedirtti!

Bu hafta vizyona girecek olan Biz Böyleyiz filminin galası, dün akşam gerçekleşti. Galaya, televizyon ve beyaz perdenin ünlü simaları katıldı. Gupse Özay, Barış Arduç, Hülya Avşar, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Keremcem, Aras Bulut İynemli ve Buğra Gülsoy, Göksel gibi isimlerin katıldığı gecede adeta rüküşlük yarışı vardı.

Her zaman şık ve cool tarzıyla görmeye alışık olduğumuz ama mor deri takımı ile hayal kırıklığı yaşatan Serenay Sarıkaya, basma desenli etek, eteğin içine soktuğu kazakla nasıl bir stile sahip olduğunu anlamadığımız Gupse Özay, içine bohem bir elbise giyip, üzerine kürk ceket tercih ederek stilinde ne yapacağına karar verememiş Hülya Avşar, geceye isteksiz gelmişler gibiydi… Tabii Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci’nin stillerine lafımız yok. Hatta Özpirinçci’nin yeni imajı kendisine çok yakışmış.

Hal böyle olunca erkeklerin stillerini incelemeye başladık. Gerek Boran Kuzum, gerek Aras Bulut İynemli, gerek Keremcem, kadınların çoğuna taş çıkaracak şıklıkla galaya gelmiş. Özellikle Boran Kuzum, stiliyle kendine hayran bırakıyor.

Kuzum, ülkemizdeki erkeklerin her daim klasik bir takım elbise giyerek gittikleri etkinliklerin aksine Gucci markasının 2020 Cruise koleksiyonuna ait bir takım elbise ile galaya katıldı. Yurt dışında Harry Styles’in sık sık tercih ettiği markayı ve stili kendine uyarlayan Kuzum, oldukça başarılı bir tercih yapmış. Şık diyemeyiz lakin oldukça farklı bir tarz ortaya koyduğu su götürmez bir gerçek. Bu arada takım elbisenin fiyatı 26 bin TL!