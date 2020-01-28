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Blake Lively, The Rhythm Section galasında basının karşısına çıktı
Blake Lively, The Rhythm Section galasında basının karşısına çıktı
Blake Lively, başrolünde yer aldığı The Rhythm Section filminin New York galasında basının karşısına çıktı. Siyah kadife bir elbise giyen ünlü oyuncu şıklığıyla herkesin dikkatini çekti.
Moda 28 Ocak 2020 - 11:51

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively, geçen yıl çekimleri tamamlanan ve başrolünü Jude Law ile paylaştığı The Rhythm Section filminin New York galasında basının karşısına çıktı.

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Ağustos ayınca ikinci kez anne olan Lively, göğüs dekolteli , Dolce Gabbana markasına ait, siyah kadife elbisesi, diz üstü Christian Louboutin çizmeleri ve zümrüt taşlı gerdanlığı ile beğeni topladı.

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Filminin galası için genelde her kıyafetini deri eldivenlerle kombinleyen Lively, dün akşam da kadife elbisesini uzun eldivenlerle bütünledi.

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