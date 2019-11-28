Blanca Blanco Şükran Günü için özel pozlar verdi

Seksi paylaşımları ve giyim tarzı ile dikkat çeken ünlü oyuncu ve model Blanca Blanco, dün Los Angeles’ta Şükran Günü temalı bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Toprak rengi bikinisi, üstünde ‘Mutlu Şükran Günü’ yazan kuşağı, elinde bir balon hindi ile kamera karşısına geçen Blanco, çekim için bol bol kremalı pasta ve pizza yedi.

2018’de California’daki evi yangında hasar görünce zor günler geçiren Blanco’nun keyfi oldukça yerinde görünüyor…

Geçen yıl Noel tatili için de ‘Ren Geyiği’ baskılı mayo ile Malibu sahillerinde bol bol poz veren ünlü oyuncu, yeni yıl ruhunu en iyi şekilde yaşayan isimlerden biri.

