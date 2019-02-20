Bora Aksu 2019-20 koleksiyonunda Valentina Treshkova’dan esinlendi

Kraliyet Ailesi’nin en sevdiği tasarımcılardan biri olan ünlü moda tasarımcısı Bora Aksu, geçtiğimiz hafta Londra Moda Haftası’nda 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonunu sergiledi.

Koleksiyonu hazırlarken uzaya giden ilk kadın astronot Valentina Tereshkova'nın hayatından esinlenen Aksu, 1937'de doğan ve henüz 2 yaşındayken babasını II.Dünya Savaşı'nda kaybeden Valentina’yı koleksiyonuna yeniden yaşattı.

Sürekli annesi Elena'ya yardım ettiği için okula sık sık ara vermek zorunda kalan Valentina, bir süre köyünde tarımla uğraşmış. İdealist yapısından ödün vermeyen ve hayallerini hep çok yükseklerde tutan Valentina uzaktan mektupla eğitim veren teknik bir okula kayıt olarak kendisini geliştirmiş.

1961 yılında ilk kez uzaya çıkan insandan büyük bir ilham alan Valentina, pilotluk deneyimi olmamasına rağmen Uzay Programı'na yazılmış. Kendisi gibi birçok rakibine rağmen pilotluğuyla değil de paraşütle atlamasıyla öne çıkan Valentina, 16 Haziran 1963’te hem insanlık hem kadın mücadelesi tarihine damga vurdu ve Vostok-6'sıyla üç gün sürecek uzay yolculuğuna çıktı. Dünya etrafında tam 48 tur attı ve yaklaşık 71 saat uzayda kaldı.

Valentina'nın uzay yolculuğundan esinlenerek hazırlanan koleksiyonda mistik bir hava esiyor. Geleneksel kısıtlamaların karşısında duran cesur yapısı da koleksiyona ayrı bir ilham kaynağı olmuş. Yeni silüetlerin görüldüğü bu koleksiyonda dokulardaki kontrastlar özellikle transparan katmerli elbiseler ile yan yana duran maskülen havadaki kıyafetlerdeki detaylarda göze çarpıyor.

