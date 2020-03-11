Bora Aksu ve Şansım Adalı’dan gençlere öğütler ‘Özgün olun, taklit etmeyin!’

Sektöre önemli isimler kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu yıl ki mentorları Bora Aksu ve Şansım Adalı ile gençlerin feyz alabileceği bir röportaj gerçekleştirdik. Ünlü tasarımcıların gençlere en büyük öğüdü: "Özgün olun, taklit etmeyin!"

Alanlarında başarılı ve günümüzün en ünlü iki moda tasarımcısı; Bora Aksu ve Şansım Adalı… Bu iki isim, yakında yapılacak olan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın mentorluğunu üstlendi. Yani yarışmaya katılmaya hak kazanan genç isimler, Aksu ve Adalı önderliğinde yarışmaya hazırlanacak, onların deneyimlerinden faydalanacak…

1992 yılından bu yana sektöre çok önemli isimler kazandıran yarışmanın başvuruları başladı. Bu yıl 28.'si düzenlenecek yarışma “Kendini Bul, Hikayeni Anlat, Seni Keşfet ve Sıra Sende!” diyor. Bora Aksu ve Şansım Adalı da, gençlerin kendilerini keşfetmesini sağlayacak. Birinciye 50.000 TL., ikinciye 25.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL para ödülünün verileceği yarışma öncesi, iki ünlü tasarımcı ile bir araya geldik ve gençlerin kulaklarına küpe olması gereken bir röportaj gerçekleştirdik…

İkiniz de ilk kez Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda mentorluk yapacaksınız. Neler hissediyorsunuz?

Şansım Adalı: Çoğu moda tasarımcısının geçtiği bir yol bu… Zeynep Tosun, Hatice Gökçe, Özgür Masur gibi isimler bu yarışmada birinci oldular, şu an çok başarılılar. Bu yarışma çok önemli. Ben de bu yıl yarışmanın hem jürisinde hem de yarışmacı mentoru olmaktan şeref duyuyorum. Ayrıca Bora ile olmak da çok keyifli…

Bora Aksu: Mentorluk yapmak için Türkiye’ye geldim. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla gençlerin teşvik edilmeye ve biraz daha yukarıya çıkarılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umutsuzluk bulutu var gibi üstlerinde. Elimden geldiğince onu kırıp, yapacakları tasarımla her şeyin mümkün olduğunu göstermeye çalışacağım. Gençlerin biraz kendilerine dönmesini ve kendilerinden tasarım çıkarmasını istiyorum.

Yarışmaya katılacak gençler oldukça şanslı, çünkü sizin iki iki başarılı isimle çalışacaklar. Onlara ne gibi yol göstereceksiniz?

Bora: Mesela Şansım, defilelerini sürekli, Çicek Pasajı, İMÇ Çarşısı gibi tarihi mekanlarda yapıyor çünkü geçmişinde belki de oralarda yaşanmış hikayeleri var. Ben kendi adıma gençlerin kendileriyle bağ kurarak tasarım yapmalarını isteyeceğim. Çünkü bırakın çevreyi, kendileriyle bile bağlantılarını koparmışlar. yani özlerine dönsünler istiyorum. Tabii folklorik bir koleksiyon çıkarın demeyeceğim ama en azından hayalleri, anılarından yola çıkarak da kendilerine dönebilirler.

Şansım: Bir de günümüz gençliği dijital ortama doğdu. Bora’nın dediği gibi hikayeler bitti, çer çöp doldu her yer. Çabuk tükenen şeylere yöneldiler. Geçmiş ile alakalı bir şey yapmadıkları gibi onlara böyle ortamlar da verilmedi. O nedenle iyi bir tasarım yapmak için kendi yollarını bulmaları gerekiyor.

Size katılıyorum. Çabuk tüketiyorlar her şeyi. Bu tüketim aynı zamanda taklitleri de çoğalttı…

Şansım: Belki popüler tasarımlara yönelmek isteyenler olabilir. ‘Aman taklit yapsam kim anlayacak’ diyen olabilir. Asla bunu yapmasınlar çünkü cidden ortaya çıkıyor taklit tasarımlar. Hatta geçmiş dönemde diskalifiye olanlar olmuştu. Tabii ki esinlenebilirler ama asla taklit etmesinler. Kaldı ki günümüzde buna çok fazla şahit oluyoruz. Keşke taklit yaparken dahi biraz özgün olmayı deneseler…

Bora: Dijitalleşme, sosyal medya, her şeye ulaşılabilir hale getirdi. Yeni bir şey yaratmak, kendi parmak izini yaratmak çok önemli. Öyle bir koleksiyon yaratsınlar ki 5 yıl sonra dönüp baktıklarında ‘Evet bu benim’ diyebilsinler.

Şansım: Benden bir tane daha yok. Kişinin kendisi başlı başına orijinal… O nedenle genç tasarımcılar kendilerini anlatırlarsa orijinal ve benzersiz olurlar. Tabii dünyanın hassas olduğu konuları unutmadan, kendilerine ait bir manifestoları olur ve kendi hikayeleriyle de birleştirirlerse, o zaman hem orijinal hem mesaj veren hem de duruşlarını belli eden bir koleksiyon ortaya çıkarabilirler.

Gençlerde eksik olan nedir?

Bora: Pek çoğu, körü körüne bir şeyler yapıyorlar. Yani incelemiyorlar, irdelemiyorlar. Kendi kendilerine sorular sormalılar… ‘Neden bunu yapıyorum?’, ‘Neden bu yolu seçtim’, ‘Kimi kendime örnek alıyorum’ gibi.

Şansım: Kopyacılıktan vazgeçip orijinalliğe yönelsinler… Ben çok iyi işler ortaya çıkarabilecek gençler olduğuna inanıyorum. Özlerini kaybetmesinler, geçmişlerini unutmasınlar. Çünkü bu geçmişleri onların tasarım yolculuğunda çok işlerine yarayacak…

Son olarak ödüllerden de bahseder misiniz?

Bora Aksu: Birinciye 50.000 TL., ikinciye 25.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL para ödülü verilecek. Aynı zamanda yurt dışı eğitim hakkına ve yabancı dil eğitim hakkına sahip olacaklar. İlk 10 finaliste ise Atölye ve Danışmanlık Desteği, Koleksiyon Hazırlama ve Malzeme Alım Bedeli, Eğitim Ödülü, Uluslararası Fuar Ziyareti ve Moda Tasarımcıları Derneği'ne 1 Yıllık Üyelik hakkı verilecek.