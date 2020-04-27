Bottega Veneta bilim enstitülerine 2 yıllık finansman sağlayacağını açıkladı

Dünyaca ünlü İtalyan moda devi Bottega Veneta, 300 bin euro değerinde bir bağışta bulundu. Marka, İtalya’daki bilimsel araştırmalara destek vererek, Lazio ve Campania’daki bilim enstitülerine 2 yıllık finansman sağlayacak. Padua Üniversitesi’nin Göğüs, Damar Bilimleri ve Halk Sağlığı Kardiyoloji bölümünde çalışan bir pnömoloji araştırmacısı için iki yıllık uzatma desteği ve Roma’daki Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Laziroro Spallanzani’nin Viroloji Laboratuvarı ile Napoli Domenico Cotugno Hastanesi Mikrobiyoloji ve Viroloji Laboratuvarı’nda çalışanlara burs desteği sağlayacak olan markanın İcra Kurulu Başkanı Leo Rongone; “Sürekli yeni tedaviler ve aşılarla ilgilenen tıbbi araştırmacılar, ülkemizi gururlandırıyor. Bunlar bir bütün olarak insanlık için olağanüstü bir değer kaynağı. Bu nedenle, Bottega Veneta olarak ön cephede bulunanları destekleme görevini üstlenerek araştırmanın ilerlemesine katkıda bulunuyoruz” dedi.



Bottega Veneta Yaratıcı Yönetmeni Daniel Lee ise; “Bilimsel araştırmalar yoluyla Covid-19’un yıkıcı etkisini ve kalıcı etkilerini çözmek için yorulmadan çalışanları da içeren bu süre zarfında başkalarının hayatlarını kurtaran tıp profesyonellerini desteklemenin önceliğimiz olması gerektiğinin farkındayız. Bu burslarla, takdire şayan ve cesur çalışmalarını destekleyerek küresel sağlığımızın geleceğini güvence altına almaya katkıda bulunabiliyoruz” ifadelerini kullandı.