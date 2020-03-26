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Brandon Maxwell corona virüsü nedeniyle moral olması için 3 geline ücretsiz gelinlik dikecek
Brandon Maxwell corona virüsü nedeniyle moral olması için 3 geline ücretsiz gelinlik dikecek
Ünlü tasarımcı Brandon Maxwell, corona virüsünün herkesi etkisi altına aldığı şu günlerde, biraz moral olması için, 3 gelin adayına ücretsiz gelinlik dikeceği haberini verdi...
Moda 26 Mart 2020 - 12:00

Dünyaca ünlü isimlerin en sevdiği tasarımcılardan biri olan Brandon Maxwell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gelin adaylarını sevindirecek bir haber verdi.


Ünlü modacı, evlenmeyi planlayanlara, corona virüsünün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, biraz moral ve biraz da destek olmak amacıyla 3 kişiye gelinlik tasarlayacağını duyurdu. Üstelik ülke ayrımı da yapmıyor, dünyanın her yerinden katılım sağlanabilecek… Kim bilir belki şanslı gelin adayı siz olursunuz…

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