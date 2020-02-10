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Brie Larson’ın ayakları 92. Oscar törenine damgasını vurdu
Brie Larson’ın ayakları 92. Oscar törenine damgasını vurdu
Protestoları, politik konuşmaları, kırmızı halı rüküşlüğü, parti çılgınlığı derken, 92. Oscar töreni geride kaldı. Şimdi de geceye damgasını vuran bir görüntü herkesin diline düştü; Brie Larson'ın ayakları...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Şubat 2020 - 16:24

Geçen yıl gösterime giren Kapten Marvel filminde Kaptan Marvel karakterine hayat veren Brie Larson, 92. Oscar törenine damga vurdu. Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken Larson, tören esnasında ayakkabılarını çıkarıp eline aldı ve salonda yürümeye başladı.

Öncesinde ise, Celine markasına ait tatlı pembe tonlarında şık bir kıyafet tercih eden Larson’ın, kırmızı halıda objektiflere yansıyan ayak parmakları gündem oldu. Farklı açılardan çekilen fotoğraflarda parmakları mantarlı gibi, bazı karelerde sol iki parmağı yamuk, bazılarında ise tırnakları oldukça sorunlu gibi görününce, özellikle Twitter ve Insagram’da günün konusu haline geldi.

Kimi ‘Neden protez tırnak takmamış’, ‘Takma tırnak takabilirdi’, ‘Günümüzde böyle tırnaklara silikon takarak normal tırnağa çeviyorlar’ gibi yorum yaptı. Ne var ki Brie Larson’ın ayak parmakları hariç, tırnaklarında hiç bir sorun yok!

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