Brit Müzik Ödülleri – Brit Awards 2020 kırmızı halı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BRIT Awards 2020, dün akşam Londra'da gerçekleşti. Törene kırmızı halı tercihleri damga vurdu. Adeta bir sirki andıran gecede Lizzo çikolata kombini yaparken, Billie Eilish ise her zamanki gibi son derece salaş görünümüyle karşımızdaydı...
Gecede, efsane isim Rod Steawart ve Ronnie Wood sahne aldı… Reuters
Merakla beklenen Brit Awards 2020 – Brit Ödülleri, dün akşam Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Brit’te, kazananlar kadar, kırmızı halıdaki sıradışı seçimler de dikkat çekti. adeta bir sirki andıran kırmızı halı, ilginç görüntülere de sahne oldu. İşte dün geceye damgasını vuran görünümler…
Abbey Clancy Reuters
Anne Marie Reuters
Ashnikko Reuters
Billie Eilish Reuters
Ellie Golding Reuters
Harry Styles
Lizzo Reuters
Maya Jama Reuters