Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Brit Müzik Ödülleri – Brit Awards 2020 kırmızı halı
Brit Müzik Ödülleri – Brit Awards 2020 kırmızı halı
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BRIT Awards 2020, dün akşam Londra'da gerçekleşti. Törene kırmızı halı tercihleri damga vurdu. Adeta bir sirki andıran gecede Lizzo çikolata kombini yaparken, Billie Eilish ise her zamanki gibi son derece salaş görünümüyle karşımızdaydı...
Moda 19 Şubat 2020 - 09:21

Gecede, efsane isim Rod Steawart ve Ronnie Wood sahne aldı… Reuters

Merakla beklenen Brit Awards 2020 – Brit Ödülleri, dün akşam Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Brit’te, kazananlar kadar, kırmızı halıdaki sıradışı seçimler de dikkat çekti. adeta bir sirki andıran kırmızı halı, ilginç görüntülere de sahne oldu. İşte dün geceye damgasını vuran görünümler…

Abbey Clancy Reuters

Anne Marie Reuters

Ashnikko Reuters

Billie Eilish Reuters

Ellie Golding Reuters

Harry Styles

Lizzo Reuters

Maya Jama Reuters

Etiketler