Brit Ödülleri 2019 kırmızı halısında rüküşlük kazandı!

Her yıl Londra’da düzenlenen Brit Ödülleri, bu yıl sahne şovlarıyla öne çıksa da, ünlü isimlerin kırmızı halıda tercih ettiği kıyafetler de bir o kadar konuşuldu.

42 yıldır İngiliz sanatçıların ödüllendirildiği gecede kıyafetler son derece özensizdi. Bırakın bir ödül törenine gitmeyi, bir arkadaşınızın nişanına ya da kınasına gider gibi kıyafetler tercih edilmiş. Kadınlar rüküşlükte birbiriyle yarışırken, erkekler ise şıklıklarıyla göz doldurdu… İşte gecenin öne çıkan görünümleri…