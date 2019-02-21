Brit Ödülleri 2019 kırmızı halısında rüküşlük kazandı!

British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleri Brit'e, ünlü isimlerin rüküşlüğü damga vurdu...
Her yıl Londra’da düzenlenen Brit Ödülleri, bu yıl sahne şovlarıyla öne çıksa da, ünlü isimlerin kırmızı halıda tercih ettiği kıyafetler de bir o kadar konuşuldu.
42 yıldır İngiliz sanatçıların ödüllendirildiği gecede kıyafetler son derece özensizdi. Bırakın bir ödül törenine gitmeyi, bir arkadaşınızın nişanına ya da kınasına gider gibi kıyafetler tercih edilmiş. Kadınlar rüküşlükte birbiriyle yarışırken, erkekler ise şıklıklarıyla göz doldurdu… İşte gecenin öne çıkan görünümleri…
Ünlü model Abbey Clancy, dördüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Gecenin en şık kadını olan Abbey, hamile olmasına rağmen herkese taş çıkardı, stiliyle beğeni topladı.
Tasarımcı Daniel-Lismore, ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.
Son zamanlarda beğenilmeyen stiliyle gündemde olan şarkıcı Dua Lipa, Brit ödüllerindeki tercihiyle yine oldukça rüküştü…
Törende sahne alan Hugh Jackman, en şık beylerden biriydi…
Little Mix grubunun üyesi Jesy Nelson…
Game of Thrones oyuncularından Natalie Dormer, törene jean patolonla geldi. Dormer gece için belli ki hiç hazırlanmamış…
Ünlü şarkıcı Pink de stiliyle sınıfta kaldı. Oldukça rüküş görünen Pink, törende sahne aldı…
Shawn Mendes de törenin en şık erkeklerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Calvin Klein reklamıyla gündeme gelen Mendes, son günlerin en popüler isimlerinden biri oldu.
Şarkıcı Tallia Storm da muhtemelen geceye eline ilk geçen kıyafeti giyip gelenlerden…
Televizyon yıldızı Vick Hope kötünün iyisi isimlerden biriydi…
Ünlü model Winnie Harlow, gecenin en iyi giyinen kadınlarından biri. Harlow başına taktığı eşarpla da elbisesini oldukça zarif bir şekilde kombinlemiş…