Bu ayakkabı 350 bin dolara alıcı buldu

Dünyaca ünlü markalarla çalışan ve "moda dünyasını dönüştüren isim" olarak bilinen Virgil Abloh'un ölmeden önce tasarladığı ayakkabılar, İngiltere'de açık artırmaya çıkarıldı.

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İngiliz müzayede evi Sotheby’s, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden efsane moda tasarımcısı Virgil Abloh tarafından dizayn edilen bir çift Louis Vuitton ve Nike işbirliği Air Force 1 spor ayakkabının düzenlenen son açık artırmada 350 bin dolara alıcı bulduğunu açıkladı.

Toplamda 200 adet Virgil Abloh imzalı ayakkabının satıldığı müzayedede elde edilen gelirin 25 milyon dolar olduğu açıklandı.

Müzayede evinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 26 Ocak – 8 Şubat tarihleri ​​arasında yapılan çevrimiçi satışta bir çift ayakkabı için ödenen en yüksek miktar 350 bin dolar oldu.

EN UCUZU 75 BİN DOLARA SATILDI



Sotheby’s, ayakkabının çifti başına 2 bin dolar gibi bir ücret almayı beklediklerini ancak satışların beklentilerin çok üzerinde olduğunu açıkladı. Ayakkabıların en ucuzunun 75 bin dolar gibi bir fiyata satıldığı aktarıldı.

Dana derisinden üretilen özel baskı ayakkabıların, Louis Vuitton’un Abloh’un sanat yönetmenliğini yaptığı 2022 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonu için tasarlandığı açıklandı.

İKİ YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yetenekli tasarımcı, DJ ve mimar olan Virgil Abloh, iki yıldır kanserle verdiği mücadeleyi Kasım ayında 41 yaşında kaybetmişti. Bir Afro-Amerikalı olarak moda dünyasının en ünlü markalarından Louis Vuitton'un kreatif direktörü olarak görev alan Abloh 2018 yılından beri bu görevi üstleniyordu.

Off-White isimli markayı kuran ve LVMH'nin bu yılın başında yüzde 60'ını satın aldığı Abloh aynı zamanda Kanye West ile birlikte de çalışmıştı. Abloh son dönemde Nike ile yaptığı ayakkabı ve tasarımlarla da adından sıkça bahsettirmişti.

Abloh'un iki yıldır kanserle mücadele ettiği belirtilirken bu hastalığı kamuoyuna duyurmadığı belirtildi. Bir Afro-Amerikalı olarak moda dünyasının en ünlü markalarından Louis Vuitton'un kreatif direktörü olarak görev alan Abloh 2018 yılından beri bu görevi üstleniyordu.

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