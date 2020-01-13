Bülent Ersoy 1 metre uzunluğundaki sülün tüyleriyle tepki çekti

Bülent Ersoy, hafta sonu bir mekanda Fatik Ürek ile sahne aldı. Altın ve swarovski taşlarla işlenmiş bir elbise giyen Ersoy, başına taktığı taç ile tepki çekti. Diva'nın sülün tüyü kullanması eleştirilere yol açtı.

Bülent Ersoy ve Fatih ürek, geçen gün Günay Restaurant’ta sahne aldı. İkili, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi adını taşıyan ‘Ölmezotu Kremiyle’ sahnede kendine ve misafirlerine mini bir bakım seansı yapan Ürek, ”Önümüzdeki sahneme herkes kremini sürüp, gençleşip-güzelleşip gelecek. Yoklama yapacağım” dedi…

DİVA TEPKİ ÇEKTİ

Gecenin ikinci yarısında ise mikrofonu Bülent Ersoy aldı ve 2020’nin ilk sahne çalışmasını gerçekleştirdi. Ersoy, sahne performansının yanı sıra, kıyafeti ve başına taktığı taç ile de dikkat çekti. Selim Doğruer imzalı, altın, payet ve swarovski taşlarla bezeli, altın renginde bir sahne kostümü tercih eden Ersoy, hayvan hakları savunucularını sinirlendiren bir hamlede bulundu. Zira Ersoy başına, Paris Mehmet’in hazırladığı, birer metre boyundaki sülün tüyleri taktı.



KİTAP TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan sahne sonunda Türkiye’nin en önemli yayın evilerinden birinin sahibini kulisinde ağırlayan Bülent Ersoy’a bir de teklif geldi. ”Sayın Divam. Size ulaşamıyoruz. Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan bir efsane, ayaklı bir kütüphanesiniz. Dünya sizi tanımalı efendim” sözleri karşısında cevabını Selahattin Pınar'ın Rast eseri “Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ızdırap olur… Yazsaydım ben derdimin bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur” ile verdi.



Yayın evi sahibine teşekkür ederek bugüne kadar kendisine gelen bir çok film ve kitap teklifini geri çevirdiğini ifade ederek nazik tekliflerini kibarca reddeden Diva; ”Evet doğrudur Trt repartuvarinda ki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Onlarla yaşıyor, onları yaşatmaya çalışıyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmem ben” diyerek konuya son noktayı koydu.