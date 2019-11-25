Bülent Ersoy 100 bin TL’lik bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti

Bülent Ersoy 100 bin TL’lik bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti

Bülent Ersoy, geçen gece Kamuran Akkor'un sahibi olduğu mekana, ünlü sanatçıyı dinlemeye gitti. Diva gecenin sonunda Akkor'a bileğindeki 100 bin TL'lik pırlanta bilekliği hediye etti...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçen gece Kamuran Akkor’u dinlemeye gitti. Akkor’un söylediği her şarkıya eşlik eden Ersoy, oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Gecenin sonunda ise, Kamuran Akkor’a yakın isimlerin bize aktardığı bilgiye göre, Ersoy ünlü sanatçıya bilekliğini hediye etmek istedi.

Ersoy’un bileğindeki 100 bin TL değerindeki pırlanta bilekliği, ilk etapta Akkor kabul etmedi… Diva’nın ısrarlarına dayanamayan sanatçı, jesti karşılıksız bırakmadı ve hediyeyi kabul etti.

