Bülent Ersoy’un kıyafetini 10 terzi 20 günde dikti

Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün Günay restoranda sahne aldı. Semih Doğruer imzalı gümüş rengi bir elbise giyen Ersoy’un kıyafetini 10 terzi 20 günde hazırlamış. Fransız danteli üzerine 10 bin taş işlenen elbise, tüy ve ayna parçalarıyla tasarlanmış ve ağırlığı ise tam olarak 20 kilo.

Ersoy’un parmağındaki yüzük de dikkat çekiciydi. Söylenene göre bu yüzük özel yapımmış ve 100 bin dolar değerindeymiş. Ersoy saçları ve makyajıyla da bambaşka bir görünüm elde etmiş. ‘Yeni imaj’ıyla sahneye çıkan Bülent Ersoy, deve tüyü koltuğuyla da şaşkınlık yarattı.

Sahneye çıkmadan önce basının karşısına geçen ve soruları yanıtlayan diva, stili ve koltuğu hakkında “Pahalı kadınım hayatım. Koltuğum da deve tüyü. Bugüne özel olarak bunu layık gördüm. Kıyafetime göre bizon rengi olsun istedim. Kıyafetimde bütün swarovski taşlar ve aynalar var. Sayın Semih Doğruer imzalı elbisem. Ben keşfettim, ben getirdim onu Samsun’dan. İlk kez bana kıyafet yapmıştı. Büyük sahneler olduğu vakit hep Semih Doğruer’i tercih ederim” dedi.