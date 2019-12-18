Bülent Serttaş’ın 16 bin 500 TL’lik Burberry trençkotu

Dünyaca ünlü markaların ürünlerini giymek, insanların gözüne soka soka giydiğiniz kıyafetin markasını göstermek, tarzınızla, boyunuzla posunuzla örtüşmeyen parçaları, sırf herkes giyiyor diye tercih etmek sizin zevk sahibi olduğunuzu ya da trendleri takip ettiğini göstermez… Aksine sizi rüküş yapar… Tıpkı Bülent Serttaş’ta olduğu gibi…

Geçen gün Zorlu AVM’de alışveriş yaparken gazetecilerle karşılaşan ve ayak üstü sohbet eden Serttaş, 2020 yılına yeni bir şarkı ile ‘Merhaba’ demeye hazırlanıyor. Bir çok ünlü isim gibi yeni yıla sahnede girecek olan Serttaş, herkesin gönlüne sempatik ve samimi tavırlarıyla taht kurdu. Biz de esprili kişiliğine sığınarak söylemeliyiz ki, boyunuz 180’in üzerindeyse gönül rahatlığıyla giyin tabii ama 1.72 boya bu uzunlukla bir trençkot giyilmez sevgili Serttaş!

Üstelik proporsiyonunuza (Vücut ölçüleri) hiç uymayan bu trençkota 16 bin 500 TL para vermişsiniz. Hadi siz verdiniz de bunu alırken yanınızda kimse yok muydu sizi uyaracak! ‘Yapma Bülent alma. Bu sana olmaz’ diyecek…

Bu arada yüzde yüz pamuktan yapılan, düğmeleri manda boynuzundan olan Burberry markasına ait trençkota lafımız yok. Yurtdışında sokak stilinde en çok tercih edilen ürünlerden biri. Tabii yakıştırana…