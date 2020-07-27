Burberry çalışanları, 2021 koleksiyonunu modellik yaparak tanıttı
Dünyaca ünlü giyim markasa Burberry, İlkbahar Yaz 2021 koleksiyonunun tanıtımı için ilginç bir yol seçti. Çalışanlarını model yapan marka, Kreatif Direktör Riccardo Tisci önderliğinde özel bir çekim gerçekleştirdi. Her çalışan evinin önünde, yeni koleksiyondan parçalar giyerek poz verdi. İkonik çizgiler, tek boynuzlu at amblemleri gibi Burberry’nin mirasına geri döndüğünü belirten Tisci’nin kreasyonunda trençkotlar, klasik dış giyim, çizgili aplikler, şortlar ve ikonik parçalar öne çıkıyor.