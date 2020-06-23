Burberry eylülde gerçekleşecek defilenin detaylarını verdi

Dünyaca ünlü moda devi Burberry, karantina sonrası ilk defilesini 17 Eylül’de gerçekleştirecek. İngiliz moda evi, İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu için diğer markaların aksine fiziksel bir sunum yapmaya hazırlanıyor.

Canlı bir fiziksel sunum düzenleyeceğini ve etkinliğin dijital olarak görüntülenmesi için herkese açık olacağını belirten markadan yapılan açıklamada “Şimdi her zamankinden daha fazla yeniden tasarlamak, değiştirmek zorundayız. Her zaman doğaya çekildik ve bugün kurucumuz Thomas Burberry’nin temellerini attığı dış mekanın saflığına ve sadeliğine bakıyoruz, moda manzaramızı yeni ifade biçimleriyle yeniden tanımlıyoruz.” denildi. Şovun kesin yeri henüz açıklanmamış olsa da, etkinliğin açık havada gerçekleşeceğini ve “sürükleyici bir gösteri deneyimi” olacağını biliyoruz.