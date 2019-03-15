Burberry kürkten sonra plastik kullanımını da durduruyor

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında bir daha kürk kullanmayacaklarını açıklamaları, geçtiğimiz yıla damga vurmuştu. Kürksüz hava sahasına adım adan markalar moda dünyasında büyük bir yeniliğe de adım atmış oldu.

Burberry de kürk kullanmayı bırakan markalardan biri. Marka şimdi de sürdürülebilir hamlesiyle organik modanın zorluk seviyesini bir doz daha artırıyor ve plastik kullanımını da bırakıyor. İngiliz moda markası, tüm gereksiz plastik ambalajlarla yollarını 2025 yılına kadar ayırmayı planlıyor. Yaklaşık 6 yıllık bir süre zarfı içinde Burberry’nin tüm ambalajları, yeniden kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir olacak.

Burberry’nin sürdürülebilir moda konseptli yapılacaklar listesinin ilk sırasında, mağazalarda kullanılan tüm elbise askılarını, örtüleri ve çantaları 2019 yılının sonuna kadar çevre dostu tarafa geçirmek yer alıyor.