Burberry’nin intiharı çağrıştıran tasarımı koleksiyondan çıkarıldı

Dünyaca ünlü İngiliz moda devi Burberry, Londra Moda Haftası’nda sergilediği 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonuyla tepki çekti.

Koleksiyonda yer alan bir sweatshirt’ün boynunda yer alan, idam edilirken boyna takılan yağlı urgana benzeyen detay için intihar çağrışımı yaptığı öne sürüldü. Aslında bu tasarımı ilk olarak tasarımı giyen model Liz Kennedy ortaya çıkardı ve ‘İntihar moda olamaz’ diyerek Instagram’da paylaşım yaptı. Defilenin olduğu gün backstage’te giyeceği ürünün fotoğrafını çeken Kennedy’e sosyal medyadan destek geldi.



Tepkiler öyle büyüdü ki Burberry yanlış anlaşılmadan dolayı özür diledi. Markanın CEO’su Marco Gobbetti, tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı. Burberry’nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak “Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum” dedi.