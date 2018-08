Burçlara göre gelinlik seçimi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sade ve iddialı Koç burcu gelini

Koç burcu kadını iddialı ama sadedir. Asla rahatlığından ödün vermez. Bir Koç kadını düğününde yürümekte zorlanacağı bir etek modeli seçmek istemez. O nedenle Koç burcu kadınına düz kesim gelinlik modeli tercih etmesini öneriyoruz. Büyük taşlar, boncuklar ya da prenses kesim gelinlik modeli değil, abartılı olmayan ama şıklıktan da taviz vermeyen gelinlik modeli sizin için ideal.

Feminen Boğa burcu gelini

Boğa burcu kadınının odak noktası doğal güzelliğidir. Bu nedenle abartılı seçimlerden kaçınır. Boğa kadını, gelinlik seçiminde kadınsı yönünü ön plana çıkartacak balık kesimli ve hafif dekolteli bir seçim yaparak geleneksel tavrından da ödün vermeyecektir. Gelinlik kumaşlarının vazgeçilmezi danteli gelinliğin neredeyse bütününde kullanarak geleneksel bir hava yakalar, düşük omuzlu ve transparan sırt dekolteli bir tercih yaparak da abartılmamış ama iddialı bir görünüme sahip olabilir.

Enerjik seçimleriyle İkizler burcu gelini

Ruhu adete desen desen olan İkizler gelini, sade ile hareketli gelinlik modelleri arasında gidip gelir. Seçim aşamasında hep aklı diğerinde kalacakmış gibi hisseden İkizler burcu kadınına en uygun gelinlik modelleri onun enerjik yapısına uygun hareketli etek kesimine sahip olan modellerdir. O nedenle İkizler burcuna minimal detaylı, etekleri de her hareketinde onunla birlikte coşkuyla uçuşan kıpır kıpır bir gelinlik modeli öneriyoruz. İkizler için rahatlık da önemli olduğu için sürekli kontrol etmesi gereken straplez model yerine askılı bir seçim yapması daha ideal.

Zarif ve romantik Yengeç burcu gelini

Rüya gibi bir gelin olmanın hayalini kuran duygusal Yengeç kadını mutlaka dantel kumaştan tasarlanmış bir gelinlik modeli seçmeli. Naifliğini ve güzelliği yansıtan tül ve dantelin mükemmel uyumundaki gelinlik modelleri tam olarak Yengeç gelinine göre. Öyle ki üst bedeni dantel, alt kesimi ise tül olan prenses kesim gelinlik modelleri ile tam olarak hayalini kurduğu unutulmaz güzellikte bir gelin olabilir. Yaka detayında ise romantik bir görünüm için düşük omuzlu modellerden bir tercih yapmalı.

Gösterişli ve iddialı Aslan burcu gelini

Bir Aslan burcu gelinini asla düz kesim ya da sönük bir gelinlikle düşünemezsiniz. Prenses veya A kesim gelinlik modeli dışındaki etek kesimleri Aslan burcunun şanına layık değildir. Düğün günündeki iddiasını dantelin verdiği romantik dokunuşla vurgular. Tabi ki derin bir dekolteyi de ihmal etmez. Düğün mekanına girer girmez bırakacağı ilk izlenimin öneminin farkında olduğu için de parıltılı bir taç takabilir.

Detaylarıyla Başak burcu gelini

Bir Başak kadını her zaman detaylara önem verir. Onun gelinliği tüm detaylarıyla birlikte mükemmel işçilik, kusursuz ve klas bir görünüme sahip olmalıdır. Bıçak gibi keskin bir duruşa sahip bir gelinliğe aşık olabilir. Hem sadelik ister hem de ışıltılı detaylar arar. Fakat bu ışıltıyı gösterişli bir şekilde değil, zarif bir şekilde gelinliğine yansıtacaktır. Başak gelinine kusursuza en yakın görünümü yakalayacağı ipek tafta kumaştan tasarlanmış sırt dekoltesinde işlemeler olan yarım balık kesim gelinlik modelini öneriyoruz.

Zarafetiyle Terazi burcu gelini

Terazi burcu kadını da hep gelinlik giyeceği günün hayalini kurduğu için kabarık etekli gelinlikler ve dantel detaylar onun için vazgeçilmezdir. Üst bedeni dantel ve belden itibaren kabarık model olan gelinliğinde mutlaka romantik bir dokunuş olan fiyonga yer verir. Ya uzun ya da truvakar kollu bir gelinlik tercih eder. Fakat uzun saatler sürecek düğünde gelinliğin kollarından sıkılabileceği için seçimini çıkartılabilir üstlerden yana da kullanabilir. Terazi burcu gelini o özel gün için hayalini kurduğu her şeyi uzun kuyruklu geleneksele yakın bir gelinlikte bulabilir.

Seksi ve gizemli Akrep burcu gelini

Seksi olduğu kadar gizemli de olan Akrep kadınının gelinlik seçimi de bu özelliklerini yansıtacaktır. Bir Akrep gelinin dekoltesi asla vücudun tamamı gösterecek kadar net olmaz. Mutlaka hayal tül ile dekolte verir. Seksiliğinden asla vazgeçmez. Akrep burcu gelini bu tarzını tek parça Fransız dantelinden tasarlanan uzun kuyruklu gelinlik modellerinde bulabilir.

Özgürlükçü Yay burcu gelini

Özgürlüğüne tutkuyla bağlı olan Yay burcu gelini, gelinlik seçiminde de ayağına dolaşacak hiçbir detayı tercih etmez. Bu burcun kadını çoğunlukla iki parçalı gelinlikleri sever. Hatta son yılların modası hafif göbek dekolteli gelinlikler sanki Yay burcu için tasarlanmıştır. Sade ve zarif bir model ile arz-ı endam edeceği için dantel ve saten kumaştan vazgeçmez. Hayatının merkezine rahatlığı koyan Yay gelinine üst bedeni ile alt bedeni ayrı olan düz kesim gelinlik modellerini tavsiye ediyoruz.

Geleneksel Oğlak burcu gelini

Gelenekselliği ile her daim adından söz ettiren Oğlak gelini, her zaman kraliyet gelinliklerine en yakın seçimi yapar. Çoğunlukla ipek saten ya da ipek taftadan uzun kuyruklu ve neredeyse minimum dekolteli gelinlik seçimleri bu burca aittir. Royal Wedding gelinliklerinin tümünü Oğlak burcu gelinlerine tavsiye edebiliriz. O nedenle kırık beyaz, kayık yaka ve prenses kesim gelinlikler bu burç için mükemmel bir seçim olacaktır.

Farklı detaylarıyla Kova burcu gelini

Sıradanlık asla bir Kova burcu gelinine ait olamaz. O mutlaka gelinliğinde farklı olmalıdır. Bir gelinlikte ne kadar farklı olabilirim demeyin. Kova burcu gelini ince askılı bir gelinliğe öyle bir üst diktirir ki çoğu zaman gelinlikçileri bile hayrete düşürür. Balık kesim bir gelinliğin üzerine şifondan V yaka manşet kollu bir tasarım yaptırarak kimsenin düşünemeyeceği bir seçim yapabilir. Üstelik gecenin ilerleyen saatlerinde şifon kısmını çıkartarak geceye yine farklı devam edebilir.

Peri masallarına layık Balık burcu gelini

Peri masallarına layık bir gelinlik arayışında olan Balık burcu gelinine prenses kesim, dantel kumaş ve dekoltesiz gelinlik modellerini öneriyoruz. Balık burcu romantik tarzını mutlaka dantel kumaş ile vurgulamalıdır. Çünkü bu ona hem sadelik hem de masumiyet katacaktır. Gelinliğine biraz ışıltı katmak isterse dantel deseninin üzerine yer yer inci işlemeler yaptırabilir. Ayrıca prenses kesim eteğinin üst beden ile birleştiği yerde mutlaka kemer ya da kuşak kullanmaya özen göstermesini tavsiye ediyoruz.