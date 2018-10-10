Burcu Biricik Penti’nin yüzü oldu

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Reklam filminin ilk kez görücüye çıktığı partide Burcu Biricik'in performansı büyük beğeni topladı. ‘Hep Benimle' marka vaadiyle ekranlardaki yerini alan filmde Burcu Biricik, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra gösterdiği dans performansını sesiyle birleştirerek büyük alkış aldı.

Davette markanın yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Burcu Biricik; “Penti'nin genç, dinamik ve eğlenceli ruhuyla muhteşem bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Kendim gibi olduğum, hayatımın içinden bir reklam filmi oldu. Oyunculuk, dans, müzik hep benimle. Bu kez Penti'de hep benimle. Filmde ‘Shuffle dance' yapmaya çalıştım, 90'ların meşhur ‘Sevdik Sevdalandık' şarkısının yeniden düzenlenmiş versiyonunu söylemeye çalıştım, koleksiyonda birbirinden güzel Penti'leri üzerime giydim. Umarım sizler de reklam filmini izlerken benim kadar seversiniz” dedi.

