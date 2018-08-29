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Burning Man 2018 tüm hızıyla devam ediyor
Burning Man 2018 tüm hızıyla devam ediyor
1986'da başlayan ama son yıllarda popüler olan Burning Man başladı. Sosyal medyada yeni yeni paylaşılan fotoğraflarda, katılımcıların kıyafetleri yine yürek hoplattı
Hale Ceylan BARLAS
Moda 29 Ağustos 2018 - 11:48

Bundan tam 32 yıl önce, 1986’da iki arkadaş, ağustos ayında, San Francisco plajında sekiz ayaklı bir heykel yaktı. İşte o gün Burning Man Festivali’nin temelleri atıldı. O yıldan itibaren de her yıl ağustos sonu kutlanmaya başladı.
burningman1Geçen bu süre içinde festival çok fazla kitlelere ulaşamasa da özellikle son yıllarda dünyanın her yerinden insanlar artık Nevada Çölü’ne akın etmeye başladı…
burningman2Her yıl bir heykelin ateşe verilmesiyle başlayan festival ‘Radikal Ritüel’ olarak adlandırılıyor. Ortalama 70 bin kişinin katıldığı çölde, kahve ve buz dışında hiçbir şeyi ücretle alamıyorsunuz. Yiyeceğinizi oradaki insanlarla paylaşarak gününüzü geçiriyorsunuz.
burningman33 Eylül Pazartesi günü sona erecek festivali festival yapan bir detay da, katılımcıların kıyafetleri… Her sene birbirinden ilginç kıyafetlerle katılan festivalciler, bu yıl da yürekleri hoplattı.
burningman4Kayakçı gözlüklerinin, balık pullarını andıran kostümlerin, platform çizmelerin ve seksapalitenin öne çıktığı Burning Man’de, özellikle file body’ler öne çıkıyor. Daha çok iç çamaşırsız giyilen bu kıyafetler, pek çok kadın tarafından da tercih edildi.
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