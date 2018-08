Burning Man 2018 tüm hızıyla devam ediyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bundan tam 32 yıl önce, 1986’da iki arkadaş, ağustos ayında, San Francisco plajında sekiz ayaklı bir heykel yaktı. İşte o gün Burning Man Festivali’nin temelleri atıldı. O yıldan itibaren de her yıl ağustos sonu kutlanmaya başladı.

Geçen bu süre içinde festival çok fazla kitlelere ulaşamasa da özellikle son yıllarda dünyanın her yerinden insanlar artık Nevada Çölü’ne akın etmeye başladı…

Her yıl bir heykelin ateşe verilmesiyle başlayan festival ‘Radikal Ritüel’ olarak adlandırılıyor. Ortalama 70 bin kişinin katıldığı çölde, kahve ve buz dışında hiçbir şeyi ücretle alamıyorsunuz. Yiyeceğinizi oradaki insanlarla paylaşarak gününüzü geçiriyorsunuz.

3 Eylül Pazartesi günü sona erecek festivali festival yapan bir detay da, katılımcıların kıyafetleri… Her sene birbirinden ilginç kıyafetlerle katılan festivalciler, bu yıl da yürekleri hoplattı.

Kayakçı gözlüklerinin, balık pullarını andıran kostümlerin, platform çizmelerin ve seksapalitenin öne çıktığı Burning Man’de, özellikle file body’ler öne çıkıyor. Daha çok iç çamaşırsız giyilen bu kıyafetler, pek çok kadın tarafından da tercih edildi.