Bursa’nın kumaşları dünya vitrinine çıkıyor

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Türk tekstilinin dünya çapında tanıtımı için Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından başlatılan imaj kampanyası kapsamında, dokuma tekniği, malzeme özellikleri ve desen zenginliklerine sahip Bursa'nın eşsiz kumaşları görücüye çıktı. UTİB öncülüğünde güçlerini birleştiren Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çilek ve Dice Kayek markasının yaratıcıları Ayşe-Ece Ege'nin Bursa kumaşlarından oluşan tasarımları, Türkiye'de bu alanda ilk kez gerçekleştirilen Multimedia Show ile sergilendi. Turkish Fashion Fabrics markası için özel olarak yapılan Multimedia Show, Bursa'nın kumaşlarını tüm dünyada tanıtmak için kullanılacak.

Defileye göre daha geniş bir etki alanına sahip

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle düzenlenen Turkish Fashion Fabrics etkinliğinde gerçekleştirilen ‘Multimedia Show’ gösterimi, defileye göre daha geniş bir etki alanına sahip. ‘Multimedia Show'un gösterime girdiği geceye moda dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra yaklaşık 50 farklı ülkeden gelen yabancı misafirler ve yabancı basın mensupları da katıldı. Turkish Fashion Fabrics Show, tekstil ve hazır giyim sektörü için yeni nesil pazarlama konsepti olan ‘içerikle pazarlama' projesinin başlangıcı oldu. Sektörün üretim kalitesi, tasarım yeteneğinin yanı sıra Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıldığı Multimedia Show'da birbirinden etkileyici koleksiyonlar dünyanın dört bir yanından gelen izleyiciyle paylaşıldı. Büyük bir beğeni toplayan Multimedia filmi, dünyanın her yerine bir dijital kampanya ile yayılacak.

