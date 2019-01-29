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Çağla Şıkel’den ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı
Çağla Şıkel’den ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı
Ünlü model Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün çıktığı bir defilede 'Kadına Şiddete Hayır' yazan deri bir palto giydi, izleyenler ayakta alkışladı...
Moda 29 Ocak 2019 - 15:21

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Leshow Deri ve Moda Fuarı’nda podyuma çıkan Çağla Şıkel, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı bir tasarım giydi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı Şıkel’in tasarımı Fatih Okumuş’a ait.
cagla-sikelSunuculuğunu Jülide Ateş'in gerçekleştirdiği, ünlü tasarımcı ve mankenlerin yer aldığı defilede Şıkel dışında Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Tuğçe Sarıkaya gibi modeller de yer aldı.
cagla-sikel1En trend deri kostüm ve aksesuarlarının tanıtıldığı fuarın kapı giriş gelirleri ise kimsesiz kız çocuklarının eğitimini karşılamak üzere Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği NEYAD'a bağışlandı…

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