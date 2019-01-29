Çağla Şıkel’den ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Leshow Deri ve Moda Fuarı’nda podyuma çıkan Çağla Şıkel, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı bir tasarım giydi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı Şıkel’in tasarımı Fatih Okumuş’a ait.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in gerçekleştirdiği, ünlü tasarımcı ve mankenlerin yer aldığı defilede Şıkel dışında Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Tuğçe Sarıkaya gibi modeller de yer aldı.

En trend deri kostüm ve aksesuarlarının tanıtıldığı fuarın kapı giriş gelirleri ise kimsesiz kız çocuklarının eğitimini karşılamak üzere Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği NEYAD'a bağışlandı…