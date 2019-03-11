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Calvin Klein 100 kişiyi işten çıkaracak, artık defile yapmayacak!
Calvin Klein 100 kişiyi işten çıkaracak, artık defile yapmayacak!
Geçtiğimiz hafta artık New York Moda Haftası'nda defile yapmayacağı söylenen Calvin Klein'in 100 kişiyi de işten çıkaracağı belirtildi. Bu durum 'Marka kapatılıyor mu?' iddialarını gündeme getirdi...
Moda 11 Mart 2019 - 09:18

Dünyaca ünlü marka Calvin Klein geçtiğimiz günlerde yüksek moda markası 205W39NYC koleksiyonlarının üretimini durduracağını açıkladı. Bu marka için 70 milyon dolarlık yatırım yapan marka geçtiğimiz yıl da kreatif direktörü Raf Simons ile yollarını ayırmıştı…
Calvin Klein, şimdi de New York Moda Haftası kapsamında hazır giyim koleksiyonu tanıtmayacağı ve New York ve Milano ofislerinde yaklaşık 100 kişinin işine son verilmesiyle gündemde.
Son iki yıldır prestijli ödül törenlerinin kırmızı halısında gördüğümüz, sadece kişiye özel dikim hizmeti sunan Calvin Klein by Appointment’ın da akıbeti belli: Kapatılacak! Calvin Klein205W39NYC ve Calvin Klein by Appointment Başkanı Michelle Kessler-Sanders da görevine devam etmeyecek, daha doğrusu edemeyecek. Haziran ayına kadar kriz dolu süreci yönetebilmek adına markanın başında duracak.
İç çamaşırı, denim ve kozmetik ürünlerle bir dev haline gelen Calvin Klein müşterisinin bir anda yüzünü yüksek modaya çevireceğini düşünmek çok mantıksız olsada, zaten bu durum gerek PVH Corp. Grubu için, gerek Raf Simons için çok ani oldu. İşte bu radikal hamleler markaya sekteye uğrattı.

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