Calvin Klein, Bella Hadid ve Miquela’nın öpüştüğü reklam filminden dolayı özür diledi
Hatırlarsanız dün yaptığımız haberde, Bella Hadid ve dünyanın ilk dijital influencer’ı Miquela Sousa’nın Calvin Klein reklamında öpüşmelerinin tartışmalara yol açtığını yazmıştık…
Hatta, markanın eşçinselliği kullanmasından dolayı LGBT üyeleri ayaklanmış ve eşcinselliğin reklamlara malzeme yapılması konusunda tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün ise marka tarafından bir açıklama yapıldı. “Uzun süredir LGBT haklarını savunan bir şirketiz ve onları yanlış bir şekilde tanıtmak asla istemezdik” diyen Calvin Klein herkeste özür diledi.