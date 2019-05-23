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Calvin Klein, Bella Hadid ve Miquela’nın öpüştüğü reklam filminden dolayı özür diledi
Calvin Klein, Bella Hadid ve Miquela’nın öpüştüğü reklam filminden dolayı özür diledi
Bella Hadid Calvin Klein'in yüzü oldu ve dünyanın ilk sanal influencer'ı Miquela ile kamera karşısına çıktı. İki kadının reklamda öpüşmesi ise tartışmalara yol açtı. LGBT üyeleri ayaklanınca, marka özür dilemek zorunda kaldı...
Moda 23 Mayıs 2019 - 15:44

Hatırlarsanız dün yaptığımız haberde, Bella Hadid ve dünyanın ilk dijital influencer’ı Miquela Sousa’nın Calvin Klein reklamında öpüşmelerinin tartışmalara yol açtığını yazmıştık…
Hatta, markanın eşçinselliği kullanmasından dolayı LGBT üyeleri ayaklanmış ve eşcinselliğin reklamlara malzeme yapılması konusunda tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün ise marka tarafından bir açıklama yapıldı. “Uzun süredir LGBT haklarını savunan bir şirketiz ve onları yanlış bir şekilde tanıtmak asla istemezdik” diyen Calvin Klein herkeste özür diledi.