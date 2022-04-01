Cara Delevigne’in elinden düşmüyor… İşte stres seviyesini düşüren yöntem…

Podyuma çıkmadan önce gevşemek için örgü ören ünlü model Cara Delevigne'den "Lars and the Real Girl" filminde iğnelerle el işi yapan aktör Ryan Gosling'e kadar ünlülerin gözdesi örgü ve tığ işleri, stres seviyesini düşürmek için iyi bir yöntem olarak biliniyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki örgü ve el işi ipliği üreticisi Lion Brand Yarn Company’nin yayınladığı trend raporuna örgü ve el işleri yeniden hayatımıza dönüyor. Örgü, hem sağlığa faydalı olması hem de yaratıcığı artırması sebebiyle seviliyor.

Süper model Cara Delevigne’in de örgü örmeyi sevdiği biliniyor. Bununla beraber artık pek çok ünlünün de örgü örerken objektiflere yakalandığını görebiliriz.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Lion Brand Sosyal Medya Müdürü Samantha Brunson, “Popüler kültürde örgü ve tığ işi için gördüğümüz heyecanı yakalamak için Lion Brand 2022 Kültür Raporu’nu oluşturduk” dedi.

AKIL SAĞLIĞINA BİLE FAYDASI VAR

Günümüzde araştırmalar, örgü ve tığ işinin yatıştırıcı, tekrarlayan hareketlerle, insanların somut ve değerli ürünler üretmesine yardımcı olduğu için stresi hafifletmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Üstelik akıl sağlığına olan faydalarından yararlanmak için ömür boyu örgü örmek zorunda da değilsiniz. Her beceri seviyesinden insanlar bu üretken hobiden yararlanabiliyor.

Yayınladığı raporda bu yılın örgü trendlerine de yer veren Lion Brand, moral yükseltici etkileri nedeniyle 2022 Yılının Rengi olarak altın sarısını seçti.

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