Cara Delevingne Karl Lagerfeld ardından duygusal bir mesaj paylaştı

Geçtiğimiz salı sabahı 85 yaşında hayatını kaybeden Karl Lagerfeld için moda dünyası adeta yasta. Lagerfeld’in ölümünün ardından, ünlü modeller, oyuncular, şarkıcılar hatta rakip sayılabilecek moda devleri dahi duygusal paylaşımlar yaptı. Yıllardır Chanel defilesinin baş mankeni olan Cara Delevingne de Karl’ın ardından duygusal bir mesaj ve video paylaştı…

Delevingne, Lagerfeld ile en çok vakit geçiren isimlerden biriydi. Birçok Chanel defilesinde ve kampanyasında yer alıp hızla moda evinin en belirgin yüzlerinden biri haline geldi. Ünlü tasarımcı ile çok yakın olan model, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda “Bu adam hakkında her yazmaya çalıştığımda, yaptığım tek şey ağlamak” diye başlayan Delevingne şunları söylüyor; Hayatımı değiştirdi, diğerleri beni dahil etmediğinde o bana inandı. Ayrıca beni hayatımdaki en önemli ve özel insanlarla tanıştırdı. O bir vizyoner, dahi ama bundan daha fazlası …. Moda dışında, tanıdığım en ilginç ve sevecen adamlardan biriydi. Onunla çalıştığım ve zaman geçirebildiğim için çok şanslı ve müteşekkirim. Mirası sonsuza dek yaşayacak. Seni, tarif edebileceğimden daha fazla özlüyorum. Keşke benim için ne kadar önemli olduğunu söyleyebilseydim. Seni seviyorum Karl Lagerfeld” dedi…

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