Cardi B Twerk yaparken kostümünü yırttı

Geçtiğimiz ay geçirdiği bir estetik ameliyatı neticesinde ayakları şişen ve tüm konserlerini iptal etmek zorunda kalan Cardi B, daha fazla dayanamadı ve doktorların ‘Dinlen’ demesine rağmen iki gün önce konser verdi…

Konsere gökkuşağını andıran renkli bir tulumla çıkan Cardi B, sahne performansıyla kendine hayran bırakırken, konserin bir bölümünde ise Twerk yaptı. İşte ne olduysa danstan sonra oldu. Çünkü 26 yaşındaki B, sahnede dans ederken kıyafetinin popo kısmı yırtıldı.

Bu şekilde bir süre dans etmeye devam eden ve yırtıldığını farketmeyen B’yi daha sonra görevliler uyardı ve ünlü şarkıcı da üstünü değiştirmek için konsere ara verdi.

Kostümünü değiştirmek için sahne arkasına giden Cardi B, bir sabahlıkla döndü ve tekrar aynı şeyi yaşamamak için sabahlığın kemerini bağladı. Ayakları şiş olduğu için de performansını çok fazla uzatmadı ve hayranlarından özür dileyerek konserini bitirdi.

