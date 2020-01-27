Cardi B ve eşi Offset, Grammy partisinin önüne geçti, sosyal medya tepki gösterdi

Cardi B, eşi Offset ile birlikte 62. Grammy Ödül Töreni öncesi, törenin partisine katıldı. B, derin göğüs dekolteli, pembe elbisesi ile dikkat çekti. eşi Offset'in gelip ünlü şarkıcının göğüslerini sıkması ise tepki çekti...

Şarkıcılığından çok, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü rapçi Cardi B, 62. Grammy Ödül Töreni’nin partisine damga vurdu. Nicolas Jebran markasının 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonuna ait, özel tasarım pembe bir elbise giyen B, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Tasarımın orijinalinde, göğüs kısmı oldukça makul bir açıklıkta olmasına rağmen, ünlü rapçi, dekolteyi oldukça derin açtırmış… Zira Cardi B, göğüslerine silikon taktırdığını itiraf etti…

Los Angeles’taki Beverly Hilton’da düzenlenen partinin kırmızı halısında ise 27 yaşındaki şarkıcının yanına eşi rapçi Offset geldi. B’nin göğüslerini tutan Offset’in bu hareketi sosyal medyada tepki çekti. “Dikkat çekmek için yapmayacağınız şey yok”, “Bu görüntülerle partiyi mahvediyorsunuz” gibi yorumlar geldi.

Ne var ki daha sonra yapılan haberlerde, Offset’in dikkat çekmek için değil, eşinin frikik vermemesi için göğüslerini tuttuğu yazıldı.