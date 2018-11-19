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Cardi B. yeni koleksiyonu için soyundu
Cardi B. yeni koleksiyonu için soyundu
Ünlü şarkıcı Cardi B. dün sosyal medya hesabından yeni koleksiyonunun tanıtımını yaptı. Çıplak bir şekilde video çeken B.'nin nasıl bir koleksiyon hazırladığı merak konusu oldu...
Moda 19 Kasım 2018 - 09:26

Küfürlü konuşmalarıyla, sanat camiasındaki kavgalarıyla ve ilginç giyim stiliyle dikkat çeken dünyaca ünlü rapçi Cardi B. dün Instagram hesabından yeni koleksiyonunun tanıtımını yaptı.
cardi-bÖnce vücuduna makyaj yapılırken çıplak bir şekilde kamera karşısına geçen B. ardından ise ‘Story’ için çıplak bir boomerang çekti. Cardi ilk giyim koleksiyonunu lanse ederken, Fashion Nova ile işbirliği yaptığını ve hazırladığı koleksiyonun da Black Friday’de satışa çıkacağını belirtti.
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