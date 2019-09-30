Cardi B’nin tüm vücudunu örten kıyafeti şaşkınlık yarattı

Cardi B, haftasonu Paris Moda Haftası'na tanınmaz halde gitti. Richard Quinn imzalı çiçek desenli yeşil bir kıyafet giyen B'nin tüm yüzü ve elleri de dahil olmak üzere tüm vücudunu kaplayan kıyafeti şaşkınlık yarattı...

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’nda, Richard Quinn’in defilesini izlemeye giderken, tasarımcıya ait, yeşil, çiçek desenli bir tasarım tercih etti.

Elleri, ayakları ve yüzü de dahil olmak üzere, tüm vücudunu kaplayan kıyafetle moda haftasına giden B’yi sokakta görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimsenin tanıyamadığı Cardi B, Eiffel Kulesi'nin önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.

Sokaktan geçen insanlar, Cardi B’yi tanıyamasa da kıyafetinin ilginçliğinden dolayı ona bakmaktan kendilerini alamadı. Paris Moda Haftası'ndan rol çalan kıyafetini, daha önce ünlü model Karlie Kloss, İngiliz Vogue dergisinin Ağustos 2019 sayısı için giymişti.

Şaşkınlık yaratan kıyafetin değeri ise 3058 Sterlin… Yani yaklaşık olarak 21 bin 250 TL…